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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 вер, 2021 17:26
jay2004
сколько золота просили?
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malinin007
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Додано: Пон 06 вер, 2021 19:24
malinin007 написав:jay2004
сколько золота просили?
Я же написал, -30% от стандартной цены.
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jay2004
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