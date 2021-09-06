jay2004
сколько золота просили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 вер, 2021 19:24
Додано: Пон 06 вер, 2021 22:05
Додано: Пон 06 вер, 2021 22:07
біля мене є сільпо но я туди ніколи не хожу там дорого і ще я колись працював на роботі і в сусідньому відділі працювали люди обслуговування сільпо - вони казали що ті програми сільпо - голову собі зломати можна . з того часу я так в сільпо і не попадаю ))
а який вихлоп ? суттева вигода від сертифікатів ?
Додано: Пон 06 вер, 2021 22:21
Ну какая как какая выгода? На сертификат в 100 грн. можно взять товара на 100 грн., На сертификат 200 грн. - товара на 200 грн. И т.д. но если вам в сильпо дорого то берите те сертификаты куда вы ходите. 3000 баллов на сертификат 200 грн. Ашана должно хватить
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