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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 вер, 2021 17:26
jay2004
сколько золота просили?
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malinin007
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Додано: Пон 06 вер, 2021 19:24
malinin007 написав:jay2004
сколько золота просили?
Я же написал, -30% от стандартной цены.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 22:05
klug написав: Ananas1start написав:
що з ними робити на що використати можна?
Я одразу взяв Ашан на 200 грн.
в ашані я часто буваю , а що це за 200 грн ? скільки балів треба на них ?
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Ananas1start
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Додано: Пон 06 вер, 2021 22:07
Flamingo написав: Ananas1start написав:
прийшли 3000 балів по мастеркард більше , і зявилось питання а що з ними робити на що використати можна , раніше просто колесо фортуни крутив акція якого закінчилась , і чим взагалі золоті бали особливі яка різниця між звичайними і золотими ?
Основное применение баллов - серты сильпо - если конечно посещаете эти магазины. А так можно и колесо подождать. От полугода
біля мене є сільпо но я туди ніколи не хожу там дорого і ще я колись працював на роботі і в сусідньому відділі працювали люди обслуговування сільпо - вони казали що ті програми сільпо - голову собі зломати можна . з того часу я так в сільпо і не попадаю ))
а який вихлоп ? суттева вигода від сертифікатів ?
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Ananas1start
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Додано: Пон 06 вер, 2021 22:21
Ну какая как какая выгода? На сертификат в 100 грн. можно взять товара на 100 грн., На сертификат 200 грн. - товара на 200 грн. И т.д. но если вам в сильпо дорого то берите те сертификаты куда вы ходите. 3000 баллов на сертификат 200 грн. Ашана должно хватить
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Додано: Пон 06 вер, 2021 22:22
Ananas1start написав: klug написав: Ananas1start написав:
що з ними робити на що використати можна?
Я одразу взяв Ашан на 200 грн.
в ашані я часто буваю , а що це за 200 грн ? скільки балів треба на них ?
Простіше ж самому зайти у Більше, роздивитися, може там є те, що потрібно саме вам і нікому іншому. Ашан на 200 грн коштував 2670 золотих балів, ще був на 500 грн рівно у 2,5 рази дорожчий (тому немає сенсу збирати на більший номінал). Сільпо, коли я дивився, були від 1000 грн - на них треба довго набивати, не знаю чи бувають менші номінали.
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