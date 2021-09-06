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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1717171817191720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 17:26

jay2004
сколько золота просили?
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:24

  malinin007 написав:jay2004
сколько золота просили?


Я же написал, -30% от стандартной цены.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:05

  klug написав:
  Ananas1start написав: що з ними робити на що використати можна?

Я одразу взяв Ашан на 200 грн.


в ашані я часто буваю , а що це за 200 грн ? скільки балів треба на них ?
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:07

  Flamingo написав:
  Ananas1start написав:прийшли 3000 балів по мастеркард більше , і зявилось питання а що з ними робити на що використати можна , раніше просто колесо фортуни крутив акція якого закінчилась , і чим взагалі золоті бали особливі яка різниця між звичайними і золотими ?

Основное применение баллов - серты сильпо - если конечно посещаете эти магазины. А так можно и колесо подождать. От полугода ;)


біля мене є сільпо но я туди ніколи не хожу там дорого і ще я колись працював на роботі і в сусідньому відділі працювали люди обслуговування сільпо - вони казали що ті програми сільпо - голову собі зломати можна . з того часу я так в сільпо і не попадаю ))

а який вихлоп ? суттева вигода від сертифікатів ?
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:21

Ну какая как какая выгода? На сертификат в 100 грн. можно взять товара на 100 грн., На сертификат 200 грн. - товара на 200 грн. И т.д. но если вам в сильпо дорого то берите те сертификаты куда вы ходите. 3000 баллов на сертификат 200 грн. Ашана должно хватить
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:22

  Ananas1start написав:
  klug написав:
  Ananas1start написав: що з ними робити на що використати можна?

Я одразу взяв Ашан на 200 грн.


в ашані я часто буваю , а що це за 200 грн ? скільки балів треба на них ?

Простіше ж самому зайти у Більше, роздивитися, може там є те, що потрібно саме вам і нікому іншому. Ашан на 200 грн коштував 2670 золотих балів, ще був на 500 грн рівно у 2,5 рази дорожчий (тому немає сенсу збирати на більший номінал). Сільпо, коли я дивився, були від 1000 грн - на них треба довго набивати, не знаю чи бувають менші номінали.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 05:13

  klug написав: Простіше ж самому зайти у Більше, роздивитися, може там є те, що потрібно саме вам і нікому іншому. Ашан на 200 грн коштував 2670 золотих балів, ще був на 500 грн рівно у 2,5 рази дорожчий (тому немає сенсу збирати на більший номінал). Сільпо, коли я дивився, були від 1000 грн - на них треба довго набивати, не знаю чи бувають менші номінали.

Сертификат Сильпо есть и на 50 грн - 670 баллов стоит, если не ошибаюсь.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  jay2004 написав:Я же написал, -30% от стандартной цены.

Боюсь показаться неумным, но я не понял. Сколько вы отдавали золотых баллов, чтобы получить скидку -30% на ОККО?
И на какой объём была эта скидка?
Востаннє редагувалось malinin007 в Вів 07 вер, 2021 08:37, всього редагувалось 1 раз.
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:29

  lloydbanksua написав:Сертификат Сильпо есть и на 50 грн - 670 баллов стоит, если не ошибаюсь.

Не помиляєтесь, є і на 100грн.
https://bilshe.mastercard.ua/banks-offe ... ib/catalog
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:16

  malinin007 написав:
  jay2004 написав:Я же написал, -30% от стандартной цены.

Боюсь показаться неумным, но я не понял. Сколько вы отдавали золотых баллов, чтобы получить скидку -30% на ОККО?
И на какой объём была эта скидка?


ОФФТОП (сорри админ): Вы оказывается глупый, но обижать (разбрасыватся словами) научились знатно :wink: ...
jay2004
 
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