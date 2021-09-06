Ananas1start написав:прийшли 3000 балів по мастеркард більше , і зявилось питання а що з ними робити на що використати можна , раніше просто колесо фортуни крутив акція якого закінчилась , і чим взагалі золоті бали особливі яка різниця між звичайними і золотими ?
Основное применение баллов - серты сильпо - если конечно посещаете эти магазины. А так можно и колесо подождать. От полугода
біля мене є сільпо но я туди ніколи не хожу там дорого і ще я колись працював на роботі і в сусідньому відділі працювали люди обслуговування сільпо - вони казали що ті програми сільпо - голову собі зломати можна . з того часу я так в сільпо і не попадаю ))
Ну какая как какая выгода? На сертификат в 100 грн. можно взять товара на 100 грн., На сертификат 200 грн. - товара на 200 грн. И т.д. но если вам в сильпо дорого то берите те сертификаты куда вы ходите. 3000 баллов на сертификат 200 грн. Ашана должно хватить
Ananas1start написав: що з ними робити на що використати можна?
Я одразу взяв Ашан на 200 грн.
в ашані я часто буваю , а що це за 200 грн ? скільки балів треба на них ?
Простіше ж самому зайти у Більше, роздивитися, може там є те, що потрібно саме вам і нікому іншому. Ашан на 200 грн коштував 2670 золотих балів, ще був на 500 грн рівно у 2,5 рази дорожчий (тому немає сенсу збирати на більший номінал). Сільпо, коли я дивився, були від 1000 грн - на них треба довго набивати, не знаю чи бувають менші номінали.
klug написав: Простіше ж самому зайти у Більше, роздивитися, може там є те, що потрібно саме вам і нікому іншому. Ашан на 200 грн коштував 2670 золотих балів, ще був на 500 грн рівно у 2,5 рази дорожчий (тому немає сенсу збирати на більший номінал). Сільпо, коли я дивився, були від 1000 грн - на них треба довго набивати, не знаю чи бувають менші номінали.
Сертификат Сильпо есть и на 50 грн - 670 баллов стоит, если не ошибаюсь.