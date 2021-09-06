ОККО 500 (аналогічно було для всіх номіналів) = 6540 баллів - 30% = 4578 знімало баллів в МастерРевордс з 01-15.12.2020 (приблизно). я нагріб на 8к грн., а потім швидко скінчилися
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 вер, 2021 10:32
ОККО 500 (аналогічно було для всіх номіналів) = 6540 баллів - 30% = 4578 знімало баллів в МастерРевордс з 01-15.12.2020 (приблизно). я нагріб на 8к грн., а потім швидко скінчилися
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
4578 за 500 теперь ясно,а то витиевато
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