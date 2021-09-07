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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1718171917201721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:32

  Мизантрóп написав:
  malinin007 написав:
  jay2004 написав:Я же написал, -30% от стандартной цены.

Боюсь показаться неумным, но я не понял. Сколько вы отдавали золотых баллов, чтобы получить скидку -30% на ОККО?
И на какой объём была эта скидка?

Я тоже не увидел ответа


ОККО 500 (аналогічно було для всіх номіналів) = 6540 баллів - 30% = 4578 знімало баллів в МастерРевордс з 01-15.12.2020 (приблизно). я нагріб на 8к грн., а потім швидко скінчилися :(
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

4578 за 500 теперь ясно,а то витиевато
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:42

Если подключить СтарИнформ+ и отключить до конца месяца- за это не снимут 15 грн.?
(Просто СтарИнформ не подходит)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

guntherhouse777 написав:Если подключить СтарИнформ+ и отключить до конца месяца- за это не снимут 15 грн.?
(Просто СтарИнформ не подходит)
Снимут. 15 грн списываться если было успешное подключение услуги на протяжении месяца.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:06

  guntherhouse777 написав:Если подключить СтарИнформ+ и отключить до конца месяца- за это не снимут 15 грн.?
(Просто СтарИнформ не подходит)

До 10 грн обороты-не снимают))
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:25

  guntherhouse777 написав:Если подключить СтарИнформ+ и отключить до конца месяца- за это не снимут 15 грн.?
(Просто СтарИнформ не подходит)

Про оплату Вам вже відповіли, тепер розкажіть як так вийшло, що без плюса не підходить.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:21

  klug написав:
  guntherhouse777 написав:Если подключить СтарИнформ+ и отключить до конца месяца- за это не снимут 15 грн.?
(Просто СтарИнформ не подходит)

Про оплату Вам вже відповіли, тепер розкажіть як так вийшло, що без плюса не підходить.

В ПП.
guntherhouse777
 
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