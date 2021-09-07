УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 вер, 2021 10:32
Мизантрóп написав: malinin007 написав: jay2004 написав:
Я же написал, -30% от стандартной цены.
Боюсь показаться неумным, но я не понял. Сколько вы отдавали золотых баллов, чтобы получить скидку -30% на ОККО?
И на какой объём была эта скидка?
Я тоже не увидел ответа
ОККО 500 (аналогічно було для всіх номіналів) = 6540 баллів - 30% = 4578 знімало баллів в МастерРевордс з 01-15.12.2020 (приблизно). я нагріб на 8к грн., а потім швидко скінчилися
jay2004
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4578 за 500 теперь ясно,а то витиевато
Мизантрóп
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:42
Если подключить СтарИнформ+ и отключить до конца месяца- за это не снимут 15 грн.?
(Просто СтарИнформ не подходит)
guntherhouse777
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:51
guntherhouse777 написав:Если подключить СтарИнформ+ и отключить до конца месяца- за это не снимут 15 грн.? (Просто СтарИнформ не подходит)
Снимут. 15 грн списываться если было успешное подключение услуги на протяжении месяца.
unknownurl
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Додано: Вів 07 вер, 2021 20:06
guntherhouse777 написав:
Если подключить СтарИнформ+ и отключить до конца месяца- за это не снимут 15 грн.?
(Просто СтарИнформ не подходит)
До 10 грн обороты-не снимают))
Мизантрóп
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Додано: Вів 07 вер, 2021 20:25
guntherhouse777 написав:
Если подключить СтарИнформ+ и отключить до конца месяца- за это не снимут 15 грн.?
(Просто СтарИнформ не подходит)
Про оплату Вам вже відповіли, тепер розкажіть як так вийшло, що без плюса не підходить.
klug
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Додано: Вів 07 вер, 2021 21:21
klug написав: guntherhouse777 написав:
Если подключить СтарИнформ+ и отключить до конца месяца- за это не снимут 15 грн.?
(Просто СтарИнформ не подходит)
Про оплату Вам вже відповіли, тепер розкажіть як так вийшло, що без плюса не підходить.
В ПП.
guntherhouse777
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Додано: Сер 08 вер, 2021 00:26
klug написав:
Простіше ж самому зайти у Більше, роздивитися, може там є те, що потрібно саме вам і нікому іншому. Ашан на 200 грн коштував 2670 золотих балів, ще був на 500 грн рівно у 2,5 рази дорожчий (тому немає сенсу збирати на більший номінал). Сільпо, коли я дивився, були від 1000 грн - на них треба довго набивати, не знаю чи бувають менші номінали.
а що з цим сертифІкатом робити ? на кассі показувати ? просто скільки років в ашані тарюсь ніколи не бачив щоб хтось сертифікатом розплачувався
Ananas1start
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