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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1720172117221723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:13

valya
Дякую!
Значить, в мене теж подвійні. :)
V2
4
 
Повідомлень: 7169
З нами з: 03.07.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:18

  jay2004 написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
За всі розрахунки з 20.08. по 20.11. мають нараховуватись бали в подвійному розмірі.
Переглядаю свій кабінет більше, а там стандартні нарахування!

У всіх так?


У всіх - подвійні...

А у меня вообще ничего не начисляет.
Я, открывая новую карту, изменил номер телефона, и у меня из приложения укрсиба теперь открывается какой-то левый профиль бильше, от которого у меня даже пароля нет. И не открывается там почти ничего - ни список карт, ни список "призов".
Даже и не знаю, как это лечить. А Укрсиб показывает старый баланс, который ещё на старом номере телефоне оставался.
M-Audio
 
Повідомлень: 2383
З нами з: 23.03.11
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

техсбоит -чат шутит
Мизантрóп
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Повідомлень: 6150
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:21

  M-Audio написав:
  jay2004 написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
За всі розрахунки з 20.08. по 20.11. мають нараховуватись бали в подвійному розмірі.
Переглядаю свій кабінет більше, а там стандартні нарахування!

У всіх так?


У всіх - подвійні...

А у меня вообще ничего не начисляет.
Я, открывая новую карту, изменил номер телефона, и у меня из приложения укрсиба теперь открывается какой-то левый профиль бильше, от которого у меня даже пароля нет. И не открывается там почти ничего - ни список карт, ни список "призов".
Даже и не знаю, как это лечить. А Укрсиб показывает старый баланс, который ещё на старом номере телефоне оставался.


объединением разве не лечится?
cohan
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Повідомлень: 2453
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:34

  cohan написав:
  M-Audio написав:
  jay2004 написав:У всіх - подвійні...

А у меня вообще ничего не начисляет.
Я, открывая новую карту, изменил номер телефона, и у меня из приложения укрсиба теперь открывается какой-то левый профиль бильше, от которого у меня даже пароля нет. И не открывается там почти ничего - ни список карт, ни список "призов".
Даже и не знаю, как это лечить. А Укрсиб показывает старый баланс, который ещё на старом номере телефоне оставался.


объединением разве не лечится?

Не пробовал, не до того всё.
Но разве для этого не нужен доступ к обоим кабинетам? А то я же во второй зайти не могу.
M-Audio
 
Повідомлень: 2383
З нами з: 23.03.11
Подякував: 434 раз.
Подякували: 358 раз.
 
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  #<1 ... 1720172117221723
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