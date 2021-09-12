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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:13
valya
Дякую!
Значить, в мене теж подвійні.
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V2
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:18
jay2004 написав: V2 написав:
Шановне товариство!
За всі розрахунки з 20.08. по 20.11. мають нараховуватись бали в подвійному розмірі.
Переглядаю свій кабінет більше, а там стандартні нарахування!
У всіх так?
У всіх - подвійні...
А у меня вообще ничего не начисляет.
Я, открывая новую карту, изменил номер телефона, и у меня из приложения укрсиба теперь открывается какой-то левый профиль бильше, от которого у меня даже пароля нет. И не открывается там почти ничего - ни список карт, ни список "призов".
Даже и не знаю, как это лечить. А Укрсиб показывает старый баланс, который ещё на старом номере телефоне оставался.
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M-Audio
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Додано: Нед 12 вер, 2021 15:38
техсбоит -чат шутит
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Мизантрóп
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Додано: Нед 12 вер, 2021 20:21
M-Audio написав: jay2004 написав: V2 написав:
Шановне товариство!
За всі розрахунки з 20.08. по 20.11. мають нараховуватись бали в подвійному розмірі.
Переглядаю свій кабінет більше, а там стандартні нарахування!
У всіх так?
У всіх - подвійні...
А у меня вообще ничего не начисляет.
Я, открывая новую карту, изменил номер телефона, и у меня из приложения укрсиба теперь открывается какой-то левый профиль бильше, от которого у меня даже пароля нет. И не открывается там почти ничего - ни список карт, ни список "призов".
Даже и не знаю, как это лечить. А Укрсиб показывает старый баланс, который ещё на старом номере телефоне оставался.
объединением разве не лечится?
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cohan
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Додано: Нед 12 вер, 2021 20:34
cohan написав: M-Audio написав: jay2004 написав:
У всіх - подвійні...
А у меня вообще ничего не начисляет.
Я, открывая новую карту, изменил номер телефона, и у меня из приложения укрсиба теперь открывается какой-то левый профиль бильше, от которого у меня даже пароля нет. И не открывается там почти ничего - ни список карт, ни список "призов".
Даже и не знаю, как это лечить. А Укрсиб показывает старый баланс, который ещё на старом номере телефоне оставался.
объединением разве не лечится?
Не пробовал, не до того всё.
Но разве для этого не нужен доступ к обоим кабинетам? А то я же во второй зайти не могу.
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M-Audio
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Додано: Пон 13 вер, 2021 07:50
M-Audio написав: cohan написав:
объединением разве не лечится?
Не пробовал, не до того всё.
Но разве для этого не нужен доступ к обоим кабинетам? А то я же во второй зайти не могу.
нужен, но он явно на второй номер открыт, хотя с восстановлением пасса могут быть трудности, да
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cohan
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:12
Сибас не хочет СЭП на Форвард отправлять. В чем дело, не в курсе?
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malinin007
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:15
malinin007 написав:
Сибас не хочет СЭП отправлять. В чем дело, не в курсе?
якщо було p2p, по рахунку на другий день проводять
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wolt450
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:16
Та не, поддержка укрсиба говорит складнощи на их стороне какие-то.
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malinin007
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Додано: Пон 13 вер, 2021 14:03
Зарплатники, 11-те вересня пройшло, були якісь СМСки?
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klug
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