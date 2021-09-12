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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:Зарплатники, 11-те вересня пройшло, були якісь СМСки?

"Ваш рахунок ХХХ підключено до програми NEW ZKP з 11.09.2021. Банк поверене за розрахунки до 1000 гривень...."
zentol
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:53

  klug написав:Зарплатники, 11-те вересня пройшло, були якісь СМСки?

Це котрим зарплатникам мало прийти смс 11 вересня?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:21

  Ferlakur написав:
  klug написав:Зарплатники, 11-те вересня пройшло, були якісь СМСки?

Це котрим зарплатникам мало прийти смс 11 вересня?


Тим, хто на 5+5% і не отримав за липень кишмиш. Жінці - аналогічне прийшло, мені - тиша :cry: .
jay2004
 
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