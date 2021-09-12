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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 вер, 2021 14:26
klug написав:
Зарплатники, 11-те вересня пройшло, були якісь СМСки?
"Ваш рахунок ХХХ підключено до програми NEW ZKP з 11.09.2021. Банк поверене за розрахунки до 1000 гривень...."
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Додано: Пон 13 вер, 2021 15:53
klug написав:
Зарплатники, 11-те вересня пройшло, були якісь СМСки?
Це котрим зарплатникам мало прийти смс 11 вересня?
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Додано: Пон 13 вер, 2021 16:21
Ferlakur написав: klug написав:
Зарплатники, 11-те вересня пройшло, були якісь СМСки?
Це котрим зарплатникам мало прийти смс 11 вересня?
Тим, хто на 5+5% і не отримав за липень кишмиш. Жінці - аналогічне прийшло, мені - тиша
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