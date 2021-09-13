"Ваш рахунок ХХХ підключено до програми NEW ZKP з 11.09.2021. Банк поверене за розрахунки до 1000 гривень...."
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 вер, 2021 14:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Пон 13 вер, 2021 15:53
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:21
Додано: Вів 14 вер, 2021 05:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Открыли в отделении карту allclusive зарплатный, уверяют, что у меня подключен кеш бек 10%. Но в чате ответили, что кеш бек только по Нью кард, и кеш Бека у меня не будет. Написали идти в отделение решать вопрос со счётом. В отделении девушка, утверждает, что у меня тариф new card zkp, и кеш бек будет, и горячая линия этого не видит. Замкнутый круг. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Что делать?
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