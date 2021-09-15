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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:Зарплатники, 11-те вересня пройшло, були якісь СМСки?

"Ваш рахунок ХХХ підключено до програми NEW ZKP з 11.09.2021. Банк поверене за розрахунки до 1000 гривень...."
zentol
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:53

  klug написав:Зарплатники, 11-те вересня пройшло, були якісь СМСки?

Це котрим зарплатникам мало прийти смс 11 вересня?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:21

  Ferlakur написав:
  klug написав:Зарплатники, 11-те вересня пройшло, були якісь СМСки?

Це котрим зарплатникам мало прийти смс 11 вересня?


Тим, хто на 5+5% і не отримав за липень кишмиш. Жінці - аналогічне прийшло, мені - тиша :cry: .
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 05:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Открыли в отделении карту allclusive зарплатный, уверяют, что у меня подключен кеш бек 10%. Но в чате ответили, что кеш бек только по Нью кард, и кеш Бека у меня не будет. Написали идти в отделение решать вопрос со счётом. В отделении девушка, утверждает, что у меня тариф new card zkp, и кеш бек будет, и горячая линия этого не видит. Замкнутый круг. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Что делать?

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zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 05:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

zuker1111,
1) какой тариф указан в подписанном договоре?
2) что указано по счете в интернет-банкинге (мобильном приложении)?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 06:08

  zuker1111 написав:Открыли в отделении карту allclusive зарплатный, уверяют, что у меня подключен кеш бек 10%. Но в чате ответили, что кеш бек только по Нью кард, и кеш Бека у меня не будет. Написали идти в отделение решать вопрос со счётом. В отделении девушка, утверждает, что у меня тариф new card zkp, и кеш бек будет, и горячая линия этого не видит. Замкнутый круг. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Что делать?

Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk


Переоткрывать. Аllclusive - не то пальто. На карте должна быть надпись New Card ZPK, которой у Вас естественно нет...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  zuker1111 написав:Открыли в отделении карту allclusive зарплатный, уверяют, что у меня подключен кеш бек 10%. Но в чате ответили, что кеш бек только по Нью кард, и кеш Бека у меня не будет. Написали идти в отделение решать вопрос со счётом. В отделении девушка, утверждает, что у меня тариф new card zkp, и кеш бек будет, и горячая линия этого не видит. Замкнутый круг. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Что делать?

у мене була ситуація 1 в 1. В результаті, закривав старий і відкривав новий
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:33

Зачислили кешбэк
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пришла зарплата в полном объеме, 10%.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:42

  Ferlakur написав:Пришла зарплата в полном объеме, 10%.

Одним платежем?
Aps
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