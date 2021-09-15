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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 вер, 2021 14:26
klug написав:
Зарплатники, 11-те вересня пройшло, були якісь СМСки?
"Ваш рахунок ХХХ підключено до програми NEW ZKP з 11.09.2021. Банк поверене за розрахунки до 1000 гривень...."
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Додано: Пон 13 вер, 2021 15:53
klug написав:
Зарплатники, 11-те вересня пройшло, були якісь СМСки?
Це котрим зарплатникам мало прийти смс 11 вересня?
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Ferlakur
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Додано: Пон 13 вер, 2021 16:21
Ferlakur написав: klug написав:
Зарплатники, 11-те вересня пройшло, були якісь СМСки?
Це котрим зарплатникам мало прийти смс 11 вересня?
Тим, хто на 5+5% і не отримав за липень кишмиш. Жінці - аналогічне прийшло, мені - тиша
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Додано: Вів 14 вер, 2021 05:05
Открыли в отделении карту allclusive зарплатный, уверяют, что у меня подключен кеш бек 10%. Но в чате ответили, что кеш бек только по Нью кард, и кеш Бека у меня не будет. Написали идти в отделение решать вопрос со счётом. В отделении девушка, утверждает, что у меня тариф new card zkp, и кеш бек будет, и горячая линия этого не видит. Замкнутый круг. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Что делать?
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zuker1111
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Додано: Вів 14 вер, 2021 05:57
zuker1111,
1) какой тариф указан в подписанном договоре?
2) что указано по счете в интернет-банкинге (мобильном приложении)?
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Додано: Вів 14 вер, 2021 06:08
zuker1111 написав:
Открыли в отделении карту allclusive зарплатный, уверяют, что у меня подключен кеш бек 10%. Но в чате ответили, что кеш бек только по Нью кард, и кеш Бека у меня не будет. Написали идти в отделение решать вопрос со счётом. В отделении девушка, утверждает, что у меня тариф new card zkp, и кеш бек будет, и горячая линия этого не видит. Замкнутый круг. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Что делать?
Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk
Переоткрывать. Аllclusive - не то пальто. На карте должна быть надпись New Card ZPK, которой у Вас естественно нет...
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Додано: Сер 15 вер, 2021 13:53
zuker1111 написав:
Открыли в отделении карту allclusive зарплатный, уверяют, что у меня подключен кеш бек 10%. Но в чате ответили, что кеш бек только по Нью кард, и кеш Бека у меня не будет. Написали идти в отделение решать вопрос со счётом. В отделении девушка, утверждает, что у меня тариф new card zkp, и кеш бек будет, и горячая линия этого не видит. Замкнутый круг. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Что делать?
у мене була ситуація 1 в 1. В результаті, закривав старий і відкривав новий
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:33
Зачислили кешбэк
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:33
Пришла зарплата в полном объеме, 10%.
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Ferlakur
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:42
Ferlakur написав:
Пришла зарплата в полном объеме, 10%.
Одним платежем?
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Aps
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