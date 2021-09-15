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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 09:43
Aps написав: Ferlakur написав:
Пришла зарплата в полном объеме, 10%.
Одним платежем?
Да.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:50
Похоже, что по 10% одним платежом приходит новым ZKP-зарплатникам.
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malinin007
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:53
Ferlakur написав:
Да.
Только половину вижу у себя. (
И шо ж делать? Ждать неделю вторую часть по старой технологии или начинать напрягать поддержку
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Додано: Чет 16 вер, 2021 10:01
malinin007 написав:
Похоже, что по 10% одним платежом приходит новым ZKP-зарплатникам.
Я оформлял в августе.
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Ferlakur
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Додано: Чет 16 вер, 2021 10:19
Aps написав:
Только половину вижу у себя. (
И шо ж делать? Ждать неделю вторую часть по старой технологии или начинать напрягать поддержку
Чекати 20го.
Стара технологія підвела тільки один раз.
Теж отримав тільки 500.
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