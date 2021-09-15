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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:43

  Aps написав:
  Ferlakur написав:Пришла зарплата в полном объеме, 10%.

Одним платежем?

Да.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4028
З нами з: 14.10.08
Подякував: 236 раз.
Подякували: 222 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Похоже, что по 10% одним платежом приходит новым ZKP-зарплатникам.
malinin007
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Повідомлень: 356
З нами з: 26.11.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:53

  Ferlakur написав:Да.


Только половину вижу у себя. (
И шо ж делать? Ждать неделю вторую часть по старой технологии или начинать напрягать поддержку :?:
Aps
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Повідомлень: 3591
З нами з: 24.06.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 399 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:01

  malinin007 написав:Похоже, что по 10% одним платежом приходит новым ZKP-зарплатникам.

Я оформлял в августе.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4028
З нами з: 14.10.08
Подякував: 236 раз.
Подякували: 222 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:19

  Aps написав: Только половину вижу у себя. (
И шо ж делать? Ждать неделю вторую часть по старой технологии или начинать напрягать поддержку :?:

Чекати 20го.

Стара технологія підвела тільки один раз.
Теж отримав тільки 500.
KVV
 
Повідомлень: 923
З нами з: 29.11.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:Я оформлял в августе.

Это новая ZKP
malinin007
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Повідомлень: 356
З нами з: 26.11.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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  #<1 ... 1722172317241725
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