Да.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 09:43
Додано: Чет 16 вер, 2021 09:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Похоже, что по 10% одним платежом приходит новым ZKP-зарплатникам.
Додано: Чет 16 вер, 2021 09:53
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:01
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:19
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Чет 16 вер, 2021 12:51
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:49
ЗКП
Кто знает, ранее ж было что Ньюшку ЗКП с кеш беком открывали на 1 год, теперь тоже всего на 6 мес ?
И что значит: "Підключення всіх рахунків NEW Card до програми кешбеку відбувається до 31.01.2022. Програма кешбек діє до 31.01.2022."
Подключение кыш мыш до конца января 2022г, а будет ли действовать 6 мес после 31.01.2022?
поделитесь
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:03
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