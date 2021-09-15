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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Может кому-то удавалось перейти с смс на пуши?

В настройках есть переключение на пуши, но Укрсиб как-то хитро переключает - какое-то время продолжают ходить уведомления по другим каналам, а потом вдруг начинают ходить пуши. Только в последнее время у меня (а может и не только у меня) пуши то приходят, то не приходят...
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:43

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Может кому-то удавалось перейти с смс на пуши?

В настройках есть переключение на пуши, но Укрсиб как-то хитро переключает - какое-то время продолжают ходить уведомления по другим каналам, а потом вдруг начинают ходить пуши. Только в последнее время у меня (а может и не только у меня) пуши то приходят, то не приходят...

Ну там то у меня стоит что пуши включены. И до этого работало норм. Уже и не помню когда был не пуш а что-то другое. И по третьему акку что стоит во втором пространстве и сейчас все норм - ходят только пуши. А вот по двум другим бЯда
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:48

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Может кому-то удавалось перейти с смс на пуши?

В настройках есть переключение на пуши, но Укрсиб как-то хитро переключает - какое-то время продолжают ходить уведомления по другим каналам, а потом вдруг начинают ходить пуши. Только в последнее время у меня (а может и не только у меня) пуши то приходят, то не приходят...

Ну там то у меня стоит что пуши включены. И до этого работало норм. Уже и не помню когда был не пуш а что-то другое. И по третьему акку что стоит во втором пространстве и сейчас все норм - ходят только пуши. А вот по двум другим бЯда

меня на третий день попустило
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тоже мяу,но новая карта
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:меня на третий день попустило

Вот-вот. Система настолько умная, что сама знает, куда отправлять уведомление, и вы ей не указ, а только рекомендация :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:Вот-вот.
ПО по-де6ильному написано©
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ага. Ясненько понятненько. Значит еще денек надо бы обождать. Благодарю за инфу.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:48

  cohan написав:
  Raymond написав:будет ли действовать 6 мес после 31.01.2022?


будет ( по словам поддержки)
не будет ( по действиям банка и словам тутошних реалистов)

выбирайте сами во что веровать

спасибо
Raymond
 
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