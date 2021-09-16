Flamingo написав:Может кому-то удавалось перейти с смс на пуши?
В настройках есть переключение на пуши, но Укрсиб как-то хитро переключает - какое-то время продолжают ходить уведомления по другим каналам, а потом вдруг начинают ходить пуши. Только в последнее время у меня (а может и не только у меня) пуши то приходят, то не приходят...
Flamingo написав:Может кому-то удавалось перейти с смс на пуши?
В настройках есть переключение на пуши, но Укрсиб как-то хитро переключает - какое-то время продолжают ходить уведомления по другим каналам, а потом вдруг начинают ходить пуши. Только в последнее время у меня (а может и не только у меня) пуши то приходят, то не приходят...
Ну там то у меня стоит что пуши включены. И до этого работало норм. Уже и не помню когда был не пуш а что-то другое. И по третьему акку что стоит во втором пространстве и сейчас все норм - ходят только пуши. А вот по двум другим бЯда
Flamingo написав:Может кому-то удавалось перейти с смс на пуши?
В настройках есть переключение на пуши, но Укрсиб как-то хитро переключает - какое-то время продолжают ходить уведомления по другим каналам, а потом вдруг начинают ходить пуши. Только в последнее время у меня (а может и не только у меня) пуши то приходят, то не приходят...
Ну там то у меня стоит что пуши включены. И до этого работало норм. Уже и не помню когда был не пуш а что-то другое. И по третьему акку что стоит во втором пространстве и сейчас все норм - ходят только пуши. А вот по двум другим бЯда
меня на третий день попустило тоже мяу,но новая карта