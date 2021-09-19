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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1724172517261727

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:37

Мизантрóп так а толку, на большие суммы там все равно не дает пополнять, спасибо портмоне
omb
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 08.04.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:43

  omb написав:Мизантрóп так а толку, на большие суммы там все равно не дает пополнять, спасибо портмоне

5 номеров по 199грн это много? Но это же почти 50грн. потом :roll:
Мизантрóп
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Повідомлень: 6169
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1150 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:06

  Мизантрóп написав:
  Flamingo написав:
  larnic написав:Подскажите пожалуйста, пополнение мобильного Лайфа через сайт портмоне с карты Ньюкард окешбечивается на 5%?

Да

а шо уже заработало :?: :shock:

15 сентября работало
velvet
 
Повідомлень: 3992
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 603 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:13

  Мизантрóп написав:а шо уже заработало :?: :shock:

воно ж не працювало на сайтах опсосів, ні?
поря-тася працювали.
KVV
 
Повідомлень: 930
З нами з: 29.11.18
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Подякували: 115 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:40

  Мизантрóп написав:
  omb написав:Мизантрóп так а толку, на большие суммы там все равно не дает пополнять, спасибо портмоне

5 номеров по 199грн это много? Но это же почти 50грн. потом :roll:
это не наши объемы :mrgreen:
omb
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 08.04.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 08:59

А напомните, пожалуйста, как с нью-карты можно бесплатно перевести излишек средств? СЭП/тянуть/толкать - что из этого бесплатно?
M-Audio
 
Повідомлень: 2395
З нами з: 23.03.11
Подякував: 436 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:12

  M-Audio написав:А напомните, пожалуйста, как с нью-карты можно бесплатно перевести излишек средств? СЭП/тянуть/толкать - что из этого бесплатно?

СЭП
Ferlakur
 
Повідомлень: 4029
З нами з: 14.10.08
Подякував: 236 раз.
Подякували: 222 раз.
 
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  #<1 ... 1724172517261727
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