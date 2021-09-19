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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:37
Мизантрóп так а толку, на большие суммы там все равно не дает пополнять, спасибо портмоне
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omb
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:06
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velvet
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:13
воно ж не працювало на сайтах опсосів, ні?
поря-тася працювали.
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KVV
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Додано: Пон 20 вер, 2021 08:59
А напомните, пожалуйста, как с нью-карты можно бесплатно перевести излишек средств? СЭП/тянуть/толкать - что из этого бесплатно?
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M-Audio
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Додано: Пон 20 вер, 2021 09:12
M-Audio написав:
А напомните, пожалуйста, как с нью-карты можно бесплатно перевести излишек средств? СЭП/тянуть/толкать - что из этого бесплатно?
СЭП
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Додано: Пон 20 вер, 2021 13:51
M-Audio написав:
А напомните, пожалуйста, как с нью-карты можно бесплатно перевести излишек средств? СЭП/тянуть/толкать - что из этого бесплатно?
С родной приложухи СЭП шара.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:04
а какими ещё сервисами, кроме таси и привата можно ещё оплатить комуну без процентов, ну и чтоб сибас кишмиш начислил ?!
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