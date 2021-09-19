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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Главное вопрос о том, где можно заплатить без комиссии, а в ответе :)
  Amethyst написав:но часто у этих сервисов есть свои комисс или абонка на такие платежи


  S i m написав:а какими ещё сервисами, кроме таси и привата можно ещё оплатить комуну без процентов, ну и чтоб сибас кишмиш начислил ?!

payhub.com.ua еще можно, кажется, первые 3 месяца после регистрации. Ну и бывает, что некоторые коммунальные предприятия позволяют оплачивать их услуги без комиссии.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:16

  Amethyst написав:
  S i m написав:а какими ещё сервисами, кроме таси и привата можно ещё оплатить комуну без процентов, ну и чтоб сибас кишмиш начислил ?!

Да любым, де берут карты для оплаты: Портмоне, Изипей, Айпей, Тачпей, но часто у этих сервисов есть свои комисс или абонка на такие платежи :(


вроде партмоне и пейхаб первое время комисс не берут ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:Главное вопрос о том, где можно заплатить без комиссии

а нуна ширше смотреть :)
Соотношение комисс и КБ = приемлемо для плательщика
У Пори, пейХаба есть акционные/шаровые 1..3 мес пользования.
Или у Пори есть абонка, которая спокойно нивелируется их же КБ на 1 год
Amethyst
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