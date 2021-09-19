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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:15
Главное вопрос о том, где можно заплатить без комиссии, а в ответе
Amethyst написав:
но часто у этих сервисов есть свои комисс или абонка на такие платежи
S i m написав:
а какими ещё сервисами, кроме таси и привата можно ещё оплатить комуну без процентов, ну и чтоб сибас кишмиш начислил ?!
payhub.com.ua еще можно, кажется, первые 3 месяца после регистрации. Ну и бывает, что некоторые коммунальные предприятия позволяют оплачивать их услуги без комиссии.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:16
Amethyst написав: S i m написав:
а какими ещё сервисами, кроме таси и привата можно ещё оплатить комуну без процентов, ну и чтоб сибас кишмиш начислил ?!
Да любым, де берут карты для оплаты: Портмоне, Изипей, Айпей, Тачпей, но часто у этих сервисов есть свои комисс или абонка на такие платежи
вроде партмоне и пейхаб первое время комисс не берут ?!
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:21
ingtrans написав:
Главное вопрос о том, где можно заплатить без комиссии
а нуна ширше смотреть
Соотношение комисс и КБ = приемлемо для плательщика
У Пори, пейХаба есть акционные/шаровые 1..3 мес пользования.
Или у Пори есть абонка, которая спокойно нивелируется их же КБ на 1 год
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