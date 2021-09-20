payhub.com.ua еще можно, кажется, первые 3 месяца после регистрации. Ну и бывает, что некоторые коммунальные предприятия позволяют оплачивать их услуги без комиссии.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Главное вопрос о том, где можно заплатить без комиссии, а в ответе
payhub.com.ua еще можно, кажется, первые 3 месяца после регистрации. Ну и бывает, что некоторые коммунальные предприятия позволяют оплачивать их услуги без комиссии.
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:16
вроде партмоне и пейхаб первое время комисс не берут ?!
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
а нуна ширше смотреть
Соотношение комисс и КБ = приемлемо для плательщика
У Пори, пейХаба есть акционные/шаровые 1..3 мес пользования.
Или у Пори есть абонка, которая спокойно нивелируется их же КБ на 1 год
А шикаарный интерфейс и архив с вменяемыми квиташками вааще заслуживает +1% КБ в карму
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:24
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Прилетели обещанные 100 грн. за 15 розрахункив.
Однако как оказалось это 100грн. бонусов в Сильпо, ФОре Ватсонс и пр. барыжниках
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Додано: Пон 20 вер, 2021 18:07
Знову повернулися до Очевигоди? Думав, давно закрита тема
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