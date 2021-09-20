УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:15
Главное вопрос о том, где можно заплатить без комиссии, а в ответе
Amethyst написав:
но часто у этих сервисов есть свои комисс или абонка на такие платежи
S i m написав:
а какими ещё сервисами, кроме таси и привата можно ещё оплатить комуну без процентов, ну и чтоб сибас кишмиш начислил ?!
payhub.com.ua еще можно, кажется, первые 3 месяца после регистрации. Ну и бывает, что некоторые коммунальные предприятия позволяют оплачивать их услуги без комиссии.
ingtrans
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:16
Amethyst написав: S i m написав:
а какими ещё сервисами, кроме таси и привата можно ещё оплатить комуну без процентов, ну и чтоб сибас кишмиш начислил ?!
Да любым, де берут карты для оплаты: Портмоне, Изипей, Айпей, Тачпей, но часто у этих сервисов есть свои комисс или абонка на такие платежи
вроде партмоне и пейхаб первое время комисс не берут ?!
S i m
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:21
ingtrans написав:
Главное вопрос о том, где можно заплатить без комиссии
а нуна ширше смотреть
Соотношение комисс и КБ = приемлемо для плательщика
У Пори, пейХаба есть акционные/шаровые 1..3 мес пользования.
Или у Пори есть абонка, которая спокойно нивелируется их же КБ на 1 год
А шикаарный интерфейс и архив с вменяемыми квиташками вааще заслуживает +1% КБ в карму
Amethyst
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Додано: Пон 20 вер, 2021 16:25
Прилетели обещанные 100 грн. за 15 розрахункив.
Однако как оказалось это 100грн. бонусов в Сильпо, ФОре Ватсонс и пр. барыжниках
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ВIВ
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Додано: Пон 20 вер, 2021 18:07
ВIВ написав:
Прилетели обещанные 100 грн. за 15 розрахункив.
Однако как оказалось это 100грн. бонусов в Сильпо, ФОре Ватсонс и пр. барыжниках
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Знову повернулися до Очевигоди? Думав, давно закрита тема
wolt450
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Додано: Вів 21 вер, 2021 09:21
wolt450 написав: ВIВ написав:
Прилетели обещанные 100 грн. за 15 розрахункив.
Однако как оказалось это 100грн. бонусов в Сильпо, ФОре Ватсонс и пр. барыжниках
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Знову повернулися до Очевигоди? Думав, давно закрита тема
надо ж маркетинг отделу деятельность показывать как-то,
тем более, кажется под конец года были все эти "500-1000" за 10-20-60 розрахункив, вот - началось
cohan
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Додано: Вів 21 вер, 2021 09:46
cohan написав: wolt450 написав: ВIВ написав:
Прилетели обещанные 100 грн. за 15 розрахункив.
Однако как оказалось это 100грн. бонусов в Сильпо, ФОре Ватсонс и пр. барыжниках
Отримайте винагороду від UKRSIBBANK за участь в акції «ОЧЕВИГОДА - Спекотна Пропозиція»!
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Підтвердіть до 24-09-2021 (включно) за посиланням
https://bnpp.lk/bnBynb
Знову повернулися до Очевигоди? Думав, давно закрита тема
надо ж маркетинг отделу деятельность показывать как-то,
тем более, кажется под конец года были все эти "500-1000" за 10-20-60 розрахункив, вот - началось
. Не совсем так - начинались очевыгоды еще вначале лета если не весной прошлого года. Но осноной их массовый пик был в Октябре-ноябре
Flamingo
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Додано: Вів 21 вер, 2021 10:08
Flamingo написав:
Не совсем так - начинались очевыгоды еще вначале лета если не весной прошлого года. Но осноной их массовый пик был в Октябре-ноябре
Эх, хорошие времена были
Стока халявного бабла прилетало
omb
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Додано: Вів 21 вер, 2021 13:56
Вторая часть зарплаты снова к концу месяца прилетит?
ВIВ
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