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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1726172717281729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:24

  ВIВ написав:Вторая часть зарплаты снова к концу месяца прилетит?

Видимо да. Для новых клиентов удобно--КБ заходит одним платежом.
Golf_streem
 
Повідомлень: 161
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:52

  Golf_streem написав:
  ВIВ написав:Вторая часть зарплаты снова к концу месяца прилетит?

Видимо да. Для новых клиентов удобно--КБ заходит одним платежом.

Как-то все по-дибильному (с) у них.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 246
З нами з: 03.02.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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  #<1 ... 1726172717281729
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