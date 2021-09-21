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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 вер, 2021 14:24
ВIВ написав:
Вторая часть зарплаты снова к концу месяца прилетит?
Видимо да. Для новых клиентов удобно--КБ заходит одним платежом.
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Golf_streem
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Додано: Вів 21 вер, 2021 14:52
Golf_streem написав: ВIВ написав:
Вторая часть зарплаты снова к концу месяца прилетит?
Видимо да. Для новых клиентов удобно--КБ заходит одним платежом.
Как-то все по-дибильному (с) у них.
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ВIВ
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Додано: Вів 21 вер, 2021 17:25
Друзі, підкажіть, а при сплаті за фаберлік у приват24 карткою сіба буде кешбек?
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1finanсier
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:34
1finanсier написав:
Друзі, підкажіть, а при сплаті за фаберлік у приват24 карткою сіба буде кешбек?
Уберите все лимиты, кроме оплат в интернете. Если пройдет оплата, то будет кешбэк.
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Искатель
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:39
Искатель написав: 1finanсier написав:
Друзі, підкажіть, а при сплаті за фаберлік у приват24 карткою сіба буде кешбек?
Уберите все лимиты, кроме оплат в интернете. Если пройдет оплата, то будет кешбэк.
Дякую, спробую
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1finanсier
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- Повідомлень: 358
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 34 раз.
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