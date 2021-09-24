Песдёш. Ключ код и клиент тот же снова 3 акка и кишмиш валит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 вер, 2021 12:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:06
Мизантрóп не пиздешь, а тупая кура на отделении... надо идти к другой
Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:40
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Картка була відкрита наприкінці квітня. Якщо кешбек діє 6 місяців, то цей місяць останній для заробітку. А в чаті відповідають що кешбек діє до кінця жовтня, тобто виходить 7 виплат. Чи варто вірити службі підтримки?
Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:07
Если открыта в апреле то сентябрь последний месяц начисления кешбека.Согласно их же правил.Шесть месяцев включая месяц открытия.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:11
Поддержка в этом банке чаще дезинформирует, нежели даёт правильную информацию. Сталкивалась с этим не один раз. Зачем они эти делают, от некомпетентности или умышленно, мне непонятно. Насчёт срока начисления кешбека в их же правилах написано: «1.3.Строк, на який підключається Програма кешбеку становить 6 календарних місяців, починаючи з місяця активації Картки.»
Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
меня в чате информировали, что к примеру май - последний месяц у меня.
потом прилетает небольшой кеш за июнь о_О
полез разбираться, оказывается кешбек действовал 17 дней в июне по их словам, я им не пользовался, так как поверил первому ответу. +не ясно почему он действовал до 17 числа, так как я карту получил дня за 3 до НГ
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