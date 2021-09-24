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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1729173017311732

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 12:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ishvara написав:Попробовал закрыть Нью-кард и открыть новую - получил в отделении отлуп. Сказали так: закрытие 45 дней и потом 2 года нельзя будет получить Нью-кард снова, потому что ты остаешься клиентом банка.
Песдёш. Ключ код и клиент тот же снова 3 акка и кишмиш валит :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:06

Мизантрóп не пиздешь, а тупая кура на отделении... надо идти к другой
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Картка була відкрита наприкінці квітня. Якщо кешбек діє 6 місяців, то цей місяць останній для заробітку. А в чаті відповідають що кешбек діє до кінця жовтня, тобто виходить 7 виплат. Чи варто вірити службі підтримки?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:07

  Пансер написав:Картка була відкрита наприкінці квітня. Якщо кешбек діє 6 місяців, то цей місяць останній для заробітку. А в чаті відповідають що кешбек діє до кінця жовтня, тобто виходить 7 виплат. Чи варто вірити службі підтримки?
Если открыта в апреле то сентябрь последний месяц начисления кешбека.Согласно их же правил.Шесть месяцев включая месяц открытия.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:11

  Пансер написав:Картка була відкрита наприкінці квітня. Якщо кешбек діє 6 місяців, то цей місяць останній для заробітку. А в чаті відповідають що кешбек діє до кінця жовтня, тобто виходить 7 виплат. Чи варто вірити службі підтримки?

Поддержка в этом банке чаще дезинформирует, нежели даёт правильную информацию. Сталкивалась с этим не один раз. Зачем они эти делают, от некомпетентности или умышленно, мне непонятно. Насчёт срока начисления кешбека в их же правилах написано: «1.3.Строк, на який підключається Програма кешбеку становить 6 календарних місяців, починаючи з місяця активації Картки.»

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Пансер написав:Чи варто вірити службі підтримки?

меня в чате информировали, что к примеру май - последний месяц у меня.
потом прилетает небольшой кеш за июнь о_О

полез разбираться, оказывается кешбек действовал 17 дней в июне по их словам, я им не пользовался, так как поверил первому ответу. +не ясно почему он действовал до 17 числа, так как я карту получил дня за 3 до НГ
Starter
 
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