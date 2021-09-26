|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 08:49
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
slktym007 написав:
Добрый день.
Есть у кого шаблон письма в НБУ? И адрес куда его отправлять
А то кешбек торчат уже полгода, а Самир говорит - ну что я могу сделать, у нас с этим Шанхай. Хочу попробовать ускоритель - может поможет.
но идея так себе, тут же добрая воля банка а не умыкание или невозможность воспользоваться вашими деньгами, НБУ скорее всего ответит - разбирайтесь сами, шерифа не беспокойте
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2526
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oktawa
, Vorlon
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор