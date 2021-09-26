но идея так себе, тут же добрая воля банка а не умыкание или невозможность воспользоваться вашими деньгами, НБУ скорее всего ответит - разбирайтесь сами, шерифа не беспокойте
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 08:49
но идея так себе, тут же добрая воля банка а не умыкание или невозможность воспользоваться вашими деньгами, НБУ скорее всего ответит - разбирайтесь сами, шерифа не беспокойте
Додано: Пон 27 вер, 2021 12:01
Чому ж? Очевигода виплачується через мутну схему, а кишмиш за карткою платить сама банка. Умови нарахування є в тарифах. Можна жучити за невиконання взятих на себе зобов'язань або неправдиву рекламу. Сам факт звернення до НБУ має сколихнути цей жабурятник. Форма звернення довільна.
Додано: Пон 27 вер, 2021 12:52
Вполне рабочая идея. Моей жене тоже долго не выплачивали за одну дату кешбэк. Писала она писала персональному менеджеру, а ничего не решалось. Написала в НБУ и вопрос сразу решили.
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