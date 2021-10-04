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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Вів 05 жов, 2021 09:47
velvet написав: cohan написав:
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
slktym007 написав:
Добрый день.
Есть у кого шаблон письма в НБУ? И адрес куда его отправлять
А то кешбек торчат уже полгода, а Самир говорит - ну что я могу сделать, у нас с этим Шанхай. Хочу попробовать ускоритель - может поможет.
но идея так себе, тут же добрая воля банка а не умыкание или невозможность воспользоваться вашими деньгами, НБУ скорее всего ответит - разбирайтесь сами, шерифа не беспокойте
Вполне рабочая идея. Моей жене тоже долго не выплачивали за одну дату кешбэк. Писала она писала персональному менеджеру, а ничего не решалось. Написала в НБУ и вопрос сразу решили.
Подтверждаю. Звонил раньше и на гарячку и менеджеру, но что горохом об стену.
Написал в НБУ 27 сентября и сегодня уже выплатили долг. Так что тема рабочая.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:23
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