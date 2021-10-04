velvet написав:cohan написав:
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
но идея так себе, тут же добрая воля банка а не умыкание или невозможность воспользоваться вашими деньгами, НБУ скорее всего ответит - разбирайтесь сами, шерифа не беспокойте
Вполне рабочая идея. Моей жене тоже долго не выплачивали за одну дату кешбэк. Писала она писала персональному менеджеру, а ничего не решалось. Написала в НБУ и вопрос сразу решили.
Подтверждаю. Звонил раньше и на гарячку и менеджеру, но что горохом об стену.
Написал в НБУ 27 сентября и сегодня уже выплатили долг. Так что тема рабочая.