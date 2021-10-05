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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1731173217331734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:47

  velvet написав:
  cohan написав:
  slktym007 написав:Добрый день.

Есть у кого шаблон письма в НБУ? И адрес куда его отправлять
А то кешбек торчат уже полгода, а Самир говорит - ну что я могу сделать, у нас с этим Шанхай. Хочу попробовать ускоритель - может поможет.


https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals

но идея так себе, тут же добрая воля банка а не умыкание или невозможность воспользоваться вашими деньгами, НБУ скорее всего ответит - разбирайтесь сами, шерифа не беспокойте

Вполне рабочая идея. Моей жене тоже долго не выплачивали за одну дату кешбэк. Писала она писала персональному менеджеру, а ничего не решалось. Написала в НБУ и вопрос сразу решили.


Подтверждаю. Звонил раньше и на гарячку и менеджеру, но что горохом об стену.
Написал в НБУ 27 сентября и сегодня уже выплатили долг. Так что тема рабочая.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Августинку в -15 загнали жабоеды,СИ+ отключен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:26

Пишу жалобу в НБУ. Невыплата кешбека по нькард. Какой раздел выбирали на сайте НБУ - РКО или платежная карта (расчеты), или обслуживание в банке, что сработало и быстро выплатили?
Spring
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:26

  Spring написав:Какой раздел выбирали на сайте НБУ - РКО или платежная карта (расчеты), или обслуживание в банке, что сработало и быстро выплатили?

Та яка різниця? Вони або самі всередині перекинуть до "правильного" спеціаліста або, що більш ймовірно, одразу кидають страйк жабоїдам, що на них накапали і щоб вони розібралися з клієнтом і доповіли. Тут немає з чим довго розбиратися та з'ясовувати усі нюанси, тим більше Ви не перша.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 15:46

  Мизантрóп написав:Августинку в -15 загнали жабоеды,СИ+ отключен

Коли відключали?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:04

  KVV написав:
  Мизантрóп написав:Августинку в -15 загнали жабоеды,СИ+ отключен

Коли відключали?

Сразу в августе,типа не так поняли пишут.Сторно -болт! Разорю их на пластике-8 штук за год))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 01:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Всім привіт! Підкажіть, пліз, чи по Нью Кард нараховується кешбек за купівлю на закордонних сайтах, зокрема - Аліекспрес?
reg2f
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 01:31

reg2f
Платят кешбэк за Али покупки.
Triton
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