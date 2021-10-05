УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 09:47
velvet написав: cohan написав: slktym007 написав:
Добрый день.
Есть у кого шаблон письма в НБУ? И адрес куда его отправлять
А то кешбек торчат уже полгода, а Самир говорит - ну что я могу сделать, у нас с этим Шанхай. Хочу попробовать ускоритель - может поможет.
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
но идея так себе, тут же добрая воля банка а не умыкание или невозможность воспользоваться вашими деньгами, НБУ скорее всего ответит - разбирайтесь сами, шерифа не беспокойте
Вполне рабочая идея. Моей жене тоже долго не выплачивали за одну дату кешбэк. Писала она писала персональному менеджеру, а ничего не решалось. Написала в НБУ и вопрос сразу решили.
Подтверждаю. Звонил раньше и на гарячку и менеджеру, но что горохом об стену.
Написал в НБУ 27 сентября и сегодня уже выплатили долг. Так что тема рабочая.
slktym007
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:23
Августинку в -15 загнали жабоеды,СИ+ отключен
Мизантрóп
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Додано: Вів 05 жов, 2021 11:26
Пишу жалобу в НБУ. Невыплата кешбека по нькард. Какой раздел выбирали на сайте НБУ - РКО или платежная карта (расчеты), или обслуживание в банке, что сработало и быстро выплатили?
Spring
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:26
Spring написав:
Какой раздел выбирали на сайте НБУ - РКО или платежная карта (расчеты), или обслуживание в банке, что сработало и быстро выплатили?
Та яка різниця? Вони або самі всередині перекинуть до "правильного" спеціаліста або, що більш ймовірно, одразу кидають страйк жабоїдам, що на них накапали і щоб вони розібралися з клієнтом і доповіли. Тут немає з чим довго розбиратися та з'ясовувати усі нюанси, тим більше Ви не перша.
klug
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Додано: Вів 05 жов, 2021 15:46
Мизантрóп написав:
Августинку в -15 загнали жабоеды,СИ+ отключен
Коли відключали?
KVV
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Додано: Вів 05 жов, 2021 16:04
KVV написав: Мизантрóп написав:
Августинку в -15 загнали жабоеды,СИ+ отключен
Коли відключали?
Сразу в августе,типа не так поняли пишут.Сторно -болт! Разорю их на пластике-8 штук за год))
Мизантрóп
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Додано: Сер 06 жов, 2021 01:23
Всім привіт! Підкажіть, пліз, чи по Нью Кард нараховується кешбек за купівлю на закордонних сайтах, зокрема - Аліекспрес?
reg2f
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Додано: Сер 06 жов, 2021 01:31
reg2f Платят кешбэк за Али покупки.
Triton
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