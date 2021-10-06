Як на мене, то найкраща гривнева картка для покупок на Аліекспрес це О.Банк від Ідея Банку. Там буде 4% чистими за кредитні, зате курс адекватний. І після кожної покупки показує MCC.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 21:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Як на мене, то найкраща гривнева картка для покупок на Аліекспрес це О.Банк від Ідея Банку. Там буде 4% чистими за кредитні, зате курс адекватний. І після кожної покупки показує MCC.
Додано: Сер 06 жов, 2021 21:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Некст Привата требует 3Ds c cегодняшнего дня . Ещё вчера проходило по 3D (без подтверждения). Улучшили сегодняшней обновой ...
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