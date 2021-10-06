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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1732173317341735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  reg2f написав:Всім привіт! Підкажіть, пліз, чи по Нью Кард нараховується кешбек за купівлю на закордонних сайтах, зокрема - Аліекспрес?

Як на мене, то найкраща гривнева картка для покупок на Аліекспрес це О.Банк від Ідея Банку. Там буде 4% чистими за кредитні, зате курс адекватний. І після кожної покупки показує MCC.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Некст Привата требует 3Ds c cегодняшнего дня :( . Ещё вчера проходило по 3D (без подтверждения). Улучшили сегодняшней обновой :cry: ...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 23:01

  ingtrans написав:
  Triton написав:reg2f
Платят кешбэк за Али покупки.

Платят, но курс плохой, а в случае возврата фактический весь кешбэк потеряется на курсе.


Дійсно, оце так курс...

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/exchange/

Але вищий за накращий курс всього на 2.3%

https://minfin.com.ua/currency/banks/usd/
reg2f
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 23:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  reg2f написав:Дійсно, оце так курс...
с жабоедов только выжимать брутто кишмиш :D
На остальное они не нужны.
Эти депилы тупо тратятся на пластик,хотя от них надо только диджитал карта два раза в год по новой версии правил
Мизантрóп
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