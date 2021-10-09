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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1733173417351736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:35

  Искатель написав:Уже второй раз у меня за последние дни сбоит пополнение Нью Карда с карты другого банка.

Что происходит. Инициирую пополнение с "привязанной" карты другого банка через веб-версию Ukrsib-online. Доходит до кода подтверждения, ввожу его - и ничего не происходит. При этом выбрасывает из интернет-банка и пишет "Следующий вход через 15 минут".
После этого делаю пополнение через мобильное приложение - все четко пополняется.
И так уже два раза: первый был с КоКо Форварда, второй - с Альфа-банка. Оба - с одним и тем же результатом.
Ни у кого такого не было?

Тоже раньше несколько раз было. Из приложения сразу пропускало
valya
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:49

У меня часто такое было в Хроме.
Теперь юзаю Фокс под Сибас, Мумбу и Алку. Шото там накручено с сертифами безопасности.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:50

  lel написав:
Искатель написав:Уже второй раз у меня за последние дни сбоит пополнение Нью Карда с карты другого банка.

Что происходит. Инициирую пополнение с "привязанной" карты другого банка через веб-версию Ukrsib-online. Доходит до кода подтверждения, ввожу его - и ничего не происходит. При этом выбрасывает из интернет-банка и пишет "Следующий вход через 15 минут".
После этого делаю пополнение через мобильное приложение - все четко пополняется.
И так уже два раза: первый был с КоКо Форварда, второй - с Альфа-банка. Оба - с одним и тем же результатом.
Ни у кого такого не было?
Несколько раз было. Даже несколько заявок составили с скринами. Посоветовали пользоваться приложением. Теперь только толкаю с Моно.

У меня на Моно пусто, а то тоже бы толкнул ((
Большое спасибо всем ответившим! Раз это не только моя проблема, буду пополнять только через приложение и не тратить время.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:19

  Искатель написав:Инициирую пополнение с "привязанной" карты другого банка через веб-версию Ukrsib-online. Доходит до кода подтверждения, ввожу его - и ничего не происходит. При этом выбрасывает из интернет-банка и пишет "Следующий вход через 15 минут".

Только так и делаю.
В ФФ - не было ни единого разрыва
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:33

  mustbe написав:
  Искатель написав:Инициирую пополнение с "привязанной" карты другого банка через веб-версию Ukrsib-online. Доходит до кода подтверждения, ввожу его - и ничего не происходит. При этом выбрасывает из интернет-банка и пишет "Следующий вход через 15 минут".

Только так и делаю.
В ФФ - не было ни единого разрыва


Просто я пользуюсь ГуглХромом. Думаю, в этом проблема. В следующий раз специально попробую ФФ, для эксперимента.

А пока суть да дело, возник другой вопрос. Оплачивал заказ на сайте "АТБ", при получении обнаружил, что дали не тот товар, который заказывал. Оформил возврат (чек, кстати,на возврат не дали).
Вопрос: а что теперь будет с кэшбэком?
Варианты:
1) вообще не дадут по этому заказу;
2) дадут на сумму меньшую с учетом возвращенного товара;
3) ваш вариант.
Просьба ответить тем, у кого был подобный опыт.
Искатель
 
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  #<1 ... 1733173417351736
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