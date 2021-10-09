Искатель написав: Уже второй раз у меня за последние дни сбоит пополнение Нью Карда с карты другого банка.



Что происходит. Инициирую пополнение с "привязанной" карты другого банка через веб-версию Ukrsib-online. Доходит до кода подтверждения, ввожу его - и ничего не происходит. При этом выбрасывает из интернет-банка и пишет "Следующий вход через 15 минут".

После этого делаю пополнение через мобильное приложение - все четко пополняется.

И так уже два раза: первый был с КоКо Форварда, второй - с Альфа-банка. Оба - с одним и тем же результатом.

Ни у кого такого не было?