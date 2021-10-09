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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:35
Искатель написав:
Уже второй раз у меня за последние дни сбоит пополнение Нью Карда с карты другого банка.
Что происходит. Инициирую пополнение с "привязанной" карты другого банка через веб-версию Ukrsib-online. Доходит до кода подтверждения, ввожу его - и ничего не происходит. При этом выбрасывает из интернет-банка и пишет "Следующий вход через 15 минут".
После этого делаю пополнение через мобильное приложение - все четко пополняется.
И так уже два раза: первый был с КоКо Форварда, второй - с Альфа-банка. Оба - с одним и тем же результатом.
Ни у кого такого не было?
Тоже раньше несколько раз было. Из приложения сразу пропускало
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Додано: Нед 10 жов, 2021 11:49
У меня часто такое было в Хроме.
Теперь юзаю Фокс под Сибас, Мумбу и Алку. Шото там накручено с сертифами безопасности.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 11:50
lel написав:
Искатель написав:Уже второй раз у меня за последние дни сбоит пополнение Нью Карда с карты другого банка.
Что происходит. Инициирую пополнение с "привязанной" карты другого банка через веб-версию Ukrsib-online. Доходит до кода подтверждения, ввожу его - и ничего не происходит. При этом выбрасывает из интернет-банка и пишет "Следующий вход через 15 минут".
После этого делаю пополнение через мобильное приложение - все четко пополняется.
И так уже два раза: первый был с КоКо Форварда, второй - с Альфа-банка. Оба - с одним и тем же результатом.
Ни у кого такого не было?
Несколько раз было. Даже несколько заявок составили с скринами. Посоветовали пользоваться приложением. Теперь только толкаю с Моно.
У меня на Моно пусто, а то тоже бы толкнул ((
Большое спасибо всем ответившим! Раз это не только моя проблема, буду пополнять только через приложение и не тратить время.
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Искатель
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Додано: Нед 10 жов, 2021 13:19
Искатель написав:
Инициирую пополнение с "привязанной" карты другого банка через веб-версию Ukrsib-online. Доходит до кода подтверждения, ввожу его - и ничего не происходит. При этом выбрасывает из интернет-банка и пишет "Следующий вход через 15 минут".
Только так и делаю.
В ФФ - не было ни единого разрыва
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mustbe
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Додано: Нед 10 жов, 2021 14:33
mustbe написав: Искатель написав:
Инициирую пополнение с "привязанной" карты другого банка через веб-версию Ukrsib-online. Доходит до кода подтверждения, ввожу его - и ничего не происходит. При этом выбрасывает из интернет-банка и пишет "Следующий вход через 15 минут".
Только так и делаю.
В ФФ - не было ни единого разрыва
Просто я пользуюсь ГуглХромом. Думаю, в этом проблема. В следующий раз специально попробую ФФ, для эксперимента.
А пока суть да дело, возник другой вопрос. Оплачивал заказ на сайте "АТБ", при получении обнаружил, что дали не тот товар, который заказывал. Оформил возврат (чек, кстати,на возврат не дали).
Вопрос: а что теперь будет с кэшбэком?
Варианты:
1) вообще не дадут по этому заказу;
2) дадут на сумму меньшую с учетом возвращенного товара;
3) ваш вариант.
Просьба ответить тем, у кого был подобный опыт.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 15:05
Искатель написав: mustbe написав: Искатель написав:
Инициирую пополнение с "привязанной" карты другого банка через веб-версию Ukrsib-online. Доходит до кода подтверждения, ввожу его - и ничего не происходит. При этом выбрасывает из интернет-банка и пишет "Следующий вход через 15 минут".
Только так и делаю.
В ФФ - не было ни единого разрыва
Просто я пользуюсь ГуглХромом. Думаю, в этом проблема. В следующий раз специально попробую ФФ, для эксперимента.
А пока суть да дело, возник другой вопрос. Оплачивал заказ на сайте "АТБ", при получении обнаружил, что дали не тот товар, который заказывал. Оформил возврат (чек, кстати,на возврат не дали).
Вопрос: а что теперь будет с кэшбэком?
Варианты:
1) вообще не дадут по этому заказу;
2) дадут на сумму меньшую с учетом возвращенного товара;
3) ваш вариант.
Просьба ответить тем, у кого был подобный опыт.
Доброго дня. Був досвід поверення одного товару - відмінили КБ . Думаю, усе залежить від того, чи :
1- скасовує магазин весь чек і формує новий в своїй системі під нову суму ( сумлЛіваюсь), уже не інформуючи про це банк, однак повертаючи різницю на рахунок. Тоді може бути КБ на усю суму
2- відмінусовує списання частки із старого чеку, а банк інформує про відміну усієї попередньої загальної суми. Тоді весь КБ мінус.
Інше в голову не приходить.
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stas_rst
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Додано: Нед 10 жов, 2021 15:10
stas_rst написав:
Искатель написав:
А пока суть да дело, возник другой вопрос. Оплачивал заказ на сайте "АТБ", при получении обнаружил, что дали не тот товар, который заказывал. Оформил возврат (чек, кстати,на возврат не дали).
Вопрос: а что теперь будет с кэшбэком?
Варианты:
1) вообще не дадут по этому заказу;
2) дадут на сумму меньшую с учетом возвращенного товара;
3) ваш вариант.
Просьба ответить тем, у кого был подобный опыт.
Доброго дня. Був досвід поверення одного товару - відмінили КБ . Думаю, усе залежить від того, чи :
1- скасовує магазин весь чек і формує новий в своїй системі під нову суму ( сумлЛіваюсь), уже не інформуючи про це банк, однак повертаючи різницю на рахунок. Тоді може бути КБ на усю суму
2- відмінусовує списання частки із старого чеку, а банк інформує про відміну усієї попередньої загальної суми. Тоді весь КБ мінус.
Інше в голову не приходить.
Нет, весь чек он точно не отменяют. У меня забрали мой чек + по моей настойчивой просьбе выдали копию чека. Сделали отмену по конкретному товару - я видел распечатанный чек на отмену, но мне экземпляр не дали (на горячей линии подтвердили, что чек на возврат не дают).
Банк они тоже как бы информировать об отмене всей общей суммы не будут.
В общем, интересно, что из этого будет, сумма там не критичная, просто интересен опыт.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 15:25
Искатель написав: stas_rst написав:
Искатель написав:
А пока суть да дело, возник другой вопрос. Оплачивал заказ на сайте "АТБ", при получении обнаружил, что дали не тот товар, который заказывал. Оформил возврат (чек, кстати,на возврат не дали).
Вопрос: а что теперь будет с кэшбэком?
Варианты:
1) вообще не дадут по этому заказу;
2) дадут на сумму меньшую с учетом возвращенного товара;
3) ваш вариант.
Просьба ответить тем, у кого был подобный опыт.
Доброго дня. Був досвід поверення одного товару - відмінили КБ . Думаю, усе залежить від того, чи :
1- скасовує магазин весь чек і формує новий в своїй системі під нову суму ( сумлЛіваюсь), уже не інформуючи про це банк, однак повертаючи різницю на рахунок. Тоді може бути КБ на усю суму
2- відмінусовує списання частки із старого чеку, а банк інформує про відміну усієї попередньої загальної суми. Тоді весь КБ мінус.
Інше в голову не приходить.
Нет, весь чек он точно не отменяют. У меня забрали мой чек + по моей настойчивой просьбе выдали копию чека. Сделали отмену по конкретному товару - я видел распечатанный чек на отмену, но мне экземпляр не дали (на горячей линии подтвердили, что чек на возврат не дают).
Здрасьте не дают чек на возврат.Везде дают, а тут вдруг нет.Обычно дают и говорят сохранять его до получения денег.А так как вы докажите вдруг что что товар вернули.Вернуть-то деньги наверное вернут, но ситуации разные бывают и лучше какое-то подтверждение иметь.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 15:28
посетитель написав: Искатель написав:
Нет, весь чек он точно не отменяют. У меня забрали мой чек + по моей настойчивой просьбе выдали копию чека. Сделали отмену по конкретному товару - я видел распечатанный чек на отмену, но мне экземпляр не дали (на горячей линии подтвердили, что чек на возврат не дают).
Здрасьте не дают чек на возврат.Везде дают, а тут вдруг нет.Обычно дают и говорят сохранять его до получения денег.А так как вы докажите вдруг что что товар вернули.Вернуть-то деньги наверное вернут, но ситуации разные бывают и лучше какое-то подтверждение иметь.
Вот я и потребовал чек на возврат
Сказали: "Не дают". Я специально не поленился на горячую линию перезвонить. Там тоже подтвердили: "Чек на возврат не дают".
Я сам удивлен, несколько раз возвращал товар в "Эпицентре", там в обязательном порядке дают чек на возврат.
Ну, тут магазин - почти домашнее дело, я у них постоянный покупатель, если что, разберусь
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