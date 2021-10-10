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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:43
Так я обратил на это внимание. Говорю ж: буду пробовать в ФФ.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:06
Искатель написав:
У меня на Моно пусто, а то тоже бы толкнул ((
А Біла картка у Вас є?
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