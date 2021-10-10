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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1734173517361737

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:43

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Просто я пользуюсь ГуглХромом. Думаю, в этом проблема

а таки настаиваю, шобы вы прочитали :)
viewtopic.php?p=5312686#p5312686

Так я обратил на это внимание. Говорю ж: буду пробовать в ФФ.
Искатель
 
Повідомлень: 4971
З нами з: 22.02.16
Подякував: 762 раз.
Подякували: 3497 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:06

  Искатель написав:У меня на Моно пусто, а то тоже бы толкнул ((

А Біла картка у Вас є?
KVV
 
Повідомлень: 970
З нами з: 29.11.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:37

  KVV написав:
  Искатель написав:У меня на Моно пусто, а то тоже бы толкнул ((

А Біла картка у Вас є?

У меня все есть :) Просто средств на ней не было в этот момент. Зачем держать на Белой под 5%, если есть куча мест под 6 и 7%, и даже больше.
Искатель
 
Повідомлень: 4971
З нами з: 22.02.16
Подякував: 762 раз.
Подякували: 3497 раз.
 
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7
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:43

Искатель я теж не тримаю на Білій/Чорній).... спочатку тяну Монькою з Фарса, а потім штовхаю на Укрсиб.
KVV
 
Повідомлень: 970
З нами з: 29.11.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:24

  KVV написав:Искатель я теж не тримаю на Білій/Чорній).... спочатку тяну Монькою з Фарса, а потім штовхаю на Укрсиб.

Ну, я так тоже делал. Но хотелось на одну операцию меньше.
Искатель
 
Повідомлень: 4971
З нами з: 22.02.16
Подякував: 762 раз.
Подякували: 3497 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:19

Искатель

А можно было другую карту для возврата подсунуть, или они четко на карту оплаты требовали вернуть?
demichh
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 09.12.10
Подякував: 137 раз.
Подякували: 149 раз.
 
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  #<1 ... 1734173517361737
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