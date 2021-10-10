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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:43
Так я обратил на это внимание. Говорю ж: буду пробовать в ФФ.
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Искатель
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:06
Искатель написав:
У меня на Моно пусто, а то тоже бы толкнул ((
А Біла картка у Вас є?
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KVV
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Додано: Пон 11 жов, 2021 10:37
KVV написав: Искатель написав:
У меня на Моно пусто, а то тоже бы толкнул ((
А Біла картка у Вас є?
У меня все есть
Просто средств на ней не было в этот момент. Зачем держать на Белой под 5%, если есть куча мест под 6 и 7%, и даже больше.
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Искатель
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Додано: Пон 11 жов, 2021 10:43
Искатель я теж не тримаю на Білій/Чорній).... спочатку тяну Монькою з Фарса, а потім штовхаю на Укрсиб.
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KVV
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Додано: Пон 11 жов, 2021 11:24
KVV написав:Искатель
я теж не тримаю на Білій/Чорній).... спочатку тяну Монькою з Фарса, а потім штовхаю на Укрсиб.
Ну, я так тоже делал. Но хотелось на одну операцию меньше.
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Искатель
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Додано: Пон 11 жов, 2021 12:19
А можно было другую карту для возврата подсунуть, или они четко на карту оплаты требовали вернуть?
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demichh
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Додано: Пон 11 жов, 2021 13:02
demichh написав:
А можно было другую карту для возврата подсунуть, или они четко на карту оплаты требовали вернуть?
Да я особо и не подсовывал карту для возврата. Они что-то понажимали на своем терминале и сказали, что деньги вернутся. Я вообще боюсь, что они неправильно возврат сделали. И ничего мне не вернется. Сумма там не критичная, но неприятная, ладно, посмотрим.
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