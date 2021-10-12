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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1735173617371738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:51

  borsh4 написав:Закрив свою карту ню-кард 2,5 місяці тому. Чи можу я отримати нову картку з кешбеком з тими самими умовами до кінця року, хто має досвід?

Да все тут уже разок обернулись/перевыпустились. Причем некоторым удалось за один день закрыть СЧЕТ и выпустить новую НьюХу.
А вы чото тянете!
У вас должны быть закрыты абсолютно ВСЕ счета у Сибаса, и тогда просветленный менагер откроет вам новую НьюХу.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:18

  Amethyst написав:
  borsh4 написав:Закрив свою карту ню-кард 2,5 місяці тому. Чи можу я отримати нову картку з кешбеком з тими самими умовами до кінця року, хто має досвід?

Да все тут уже разок обернулись/перевыпустились. Причем некоторым удалось за один день закрыть СЧЕТ и выпустить новую НьюХу.
А вы чото тянете!
У вас должны быть закрыты абсолютно ВСЕ счета у Сибаса, и тогда просветленный менагер откроет вам новую НьюХу.


ходят слухи что 45 дней можно не ждать, срабатывает и после 30
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:39

  borsh4 написав:Чи можу я отримати нову картку з кешбеком з тими самими умовами

Можете навіть з кращими. Просіть зарплатну - нічим не ризикуєте.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:44

  klug написав:
  borsh4 написав:Чи можу я отримати нову картку з кешбеком з тими самими умовами

Можете навіть з кращими. Просіть зарплатну - нічим не ризикуєте.

Ага, просить діра, щоби таки перевів з/п у Сібас.
Пообіцяйте, що с першого КБ10% подаюєте йому пляшку Шабо :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:32

  Amethyst написав:Пообіцяйте, що с першого КБ10% подаюєте йому пляшку Шабо

Поки виглядає так, що на цьому можна зекономити.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А когда в этом месяце зарплата?
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:58

  Water написав:А когда в этом месяце зарплата?

18.10
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:03

  Water написав:А когда в этом месяце зарплата?

Каждый полдень
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:47

  Мизантрóп написав:
  Water написав:А когда в этом месяце зарплата?

Каждый полдень

С обедом не перепутали?
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:56

New Card - только для новых клиентов?

Добрый день!

Обслуживаюсь как ФОП в Укрсибе.
Как физ.лицу - открыта "типа" ЗП карта.

Теперь появилось естественное желание оформить New Card.
На что был вежливо послан, типа я не новый клиент.

Вопрос: это продукт только для новых клиентов?

Вроде по названию продукта это "и так должно быть ясно", но в условиях на сайте нигде этого не вижу (может, не туда смотрю).
AmberIT
 
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