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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 16:51
borsh4 написав:
Закрив свою карту ню-кард 2,5 місяці тому. Чи можу я отримати нову картку з кешбеком з тими самими умовами до кінця року, хто має досвід?
Да все тут уже разок обернулись/перевыпустились. Причем некоторым удалось за один день закрыть СЧЕТ и выпустить новую НьюХу.
А вы чото тянете!
У вас должны быть закрыты абсолютно ВСЕ счета у Сибаса, и тогда просветленный менагер откроет вам новую НьюХу.
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Amethyst
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Додано: Вів 12 жов, 2021 17:18
Amethyst написав: borsh4 написав:
Закрив свою карту ню-кард 2,5 місяці тому. Чи можу я отримати нову картку з кешбеком з тими самими умовами до кінця року, хто має досвід?
Да все тут уже разок обернулись/перевыпустились. Причем некоторым удалось за один день закрыть СЧЕТ и выпустить новую НьюХу.
А вы чото тянете!
У вас должны быть закрыты абсолютно ВСЕ счета у Сибаса, и тогда просветленный менагер откроет вам новую НьюХу.
ходят слухи что 45 дней можно не ждать, срабатывает и после 30
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cohan
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Додано: Вів 12 жов, 2021 17:39
borsh4 написав:
Чи можу я отримати нову картку з кешбеком з тими самими умовами
Можете навіть з кращими. Просіть зарплатну - нічим не ризикуєте.
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klug
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Додано: Вів 12 жов, 2021 17:44
klug написав: borsh4 написав:
Чи можу я отримати нову картку з кешбеком з тими самими умовами
Можете навіть з кращими. Просіть зарплатну - нічим не ризикуєте.
Ага, просить діра, щоби таки перевів з/п у Сібас.
Пообіцяйте, що с першого КБ10% подаюєте йому пляшку Шабо
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Amethyst
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Додано: Вів 12 жов, 2021 22:32
Amethyst написав:
Пообіцяйте, що с першого КБ10% подаюєте йому пляшку Шабо
Поки виглядає так, що на цьому можна зекономити.
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klug
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Додано: Сер 13 жов, 2021 08:39
А когда в этом месяце зарплата?
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Water
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Додано: Сер 13 жов, 2021 08:58
Water написав:
А когда в этом месяце зарплата?
18.10
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vollena71
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1
Додано: Сер 13 жов, 2021 09:03
Water написав:
А когда в этом месяце зарплата?
Каждый полдень
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Мизантрóп
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:47
Мизантрóп написав: Water написав:
А когда в этом месяце зарплата?
Каждый полдень
С обедом не перепутали?
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Water
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:56
Добрый день!
Обслуживаюсь как ФОП в Укрсибе.
Как физ.лицу - открыта "типа" ЗП карта.
Теперь появилось естественное желание оформить New Card.
На что был вежливо послан, типа я не новый клиент.
Вопрос: это продукт только для новых клиентов?
Вроде по названию продукта это "и так должно быть ясно", но в условиях на сайте нигде этого не вижу (может, не туда смотрю).
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AmberIT
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