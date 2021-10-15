RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1736173717381739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:48

AmberIT тільки для нових.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412054/
KVV
 
Повідомлень: 976
З нами з: 29.11.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:38

  omb написав:borsh4 можете хоть завтра

О, мне тоже интересно. А до какого срока акция теперь действительна, не знаете?
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 504
З нами з: 27.12.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:59

  N0mad написав:
  omb написав:borsh4 можете хоть завтра

О, мне тоже интересно. А до какого срока акция теперь действительна, не знаете?

Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2022. Програма Cash-back діє до 31.01.2022. При підключенні програми до 31.01.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
velvet
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 15:12

а на zkp тоже 6 месяцев?
v57
 
Повідомлень: 3020
З нами з: 14.03.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1736173717381739
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.