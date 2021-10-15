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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 15:48
AmberIT тільки для нових.
Додано: Суб 16 жов, 2021 14:38
Додано: Суб 16 жов, 2021 14:59
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2022. Програма Cash-back діє до 31.01.2022. При підключенні програми до 31.01.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.
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