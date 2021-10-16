УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 15:48
KVV
Повідомлень: 976
З нами з: 29.11.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 119 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 жов, 2021 14:38
omb написав: borsh4
можете хоть завтра
О, мне тоже интересно. А до какого срока акция теперь действительна, не знаете?
N0mad
Повідомлень: 506
З нами з: 27.12.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 76 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 жов, 2021 14:59
N0mad написав: omb написав: borsh4
можете хоть завтра
О, мне тоже интересно. А до какого срока акция теперь действительна, не знаете?
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2022. Програма Cash-back діє до 31.01.2022. При підключенні програми до 31.01.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
velvet
Повідомлень: 4014
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 611 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 жов, 2021 15:12
а на zkp тоже 6 месяцев?
v57
Повідомлень: 3020
З нами з: 14.03.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 191 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 жов, 2021 17:51
v57 написав:
а на zkp тоже 6 месяцев?
да
но как видно иногда продлевают
cohan
Повідомлень: 2698
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 206 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 жов, 2021 22:39
jay2004 написав:
Некст Привата требует 3Ds c cегодняшнего дня
. Ещё вчера проходило по 3D (без подтверждения). Улучшили сегодняшней обновой
...
И что делать, как теперь коммуналку платить?
N0mad
Повідомлень: 506
З нами з: 27.12.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 76 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 жов, 2021 23:08
N0mad написав: jay2004 написав:
Некст Привата требует 3Ds c cегодняшнего дня
. Ещё вчера проходило по 3D (без подтверждения). Улучшили сегодняшней обновой
...
И что делать, как теперь коммуналку платить?
Підключіть через гарячу лінію або відділення StarInform (без плюса) і платіть з 3ДС. У чому проблема? Набити 50 платежів за 2 дні може бути незручно, але банка ніби давно і не стимулює.
klug
Повідомлень: 6200
З нами з: 18.08.14
Подякував: 271 раз.
Подякували: 823 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 жов, 2021 23:58
klug написав:
Підключіть через гарячу лінію або відділення StarInform (без плюса) і платіть з 3ДС.
Ок. А з підключеним StarInform запрацює і 3DS, я правильно зрозумів?
klug написав:
Набити 50 платежів за 2 дні може бути незручно, але банка ніби давно і не стимулює.
При чому тут кількість платежів?
N0mad
Повідомлень: 506
З нами з: 27.12.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 76 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор