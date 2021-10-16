О, мне тоже интересно. А до какого срока акция теперь действительна, не знаете?
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2022. Програма Cash-back діє до 31.01.2022. При підключенні програми до 31.01.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми. https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
klug написав:Підключіть через гарячу лінію або відділення StarInform (без плюса) і платіть з 3ДС.
Ок. А з підключеним StarInform запрацює і 3DS, я правильно зрозумів?
Так, і StarInform, і StarInform+ активують у тому числі 3ДС, але StarInform безкоштовний, а StarInform+ коштує 15 грн/міс, тому будьте уважні до того, що ви підключаєте.
N0mad написав:
klug написав:Набити 50 платежів за 2 дні може бути незручно, але банка ніби давно і не стимулює.
При чому тут кількість платежів?
Я не знаю, з якою метою ви відключали інформування і чому не підключаєте його назад. Мені особисто воно завдавало відчутних незручностей лише у часи, коли банка проводила акції зав'язані на кількість платежів. На даний момент ввести код кілька разів на місяць не виглядає аж такою великою проблемою, щоб шукати обхідні шляхи і не повертати 3ДС. Такі мої суб'єктивні міркування. Можливо ви маєте іншу думку.