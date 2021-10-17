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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1737173817391740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
237
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 22:35

Ашан не подотчетен НБУ. Тут ничего не получится. Данная оплата идет просто как перевод, а не как с карты на карту. Потому что получатель не карт.счет а счет юрлица. Но об этом уже известно довольно давно. А то что владельцы кредиток могут при жтом попасть на комис... Ну это мало интересует ашан. Зачем-то им было выгодно реализовать прием платежей именно так. Как вы на это повлияете. Имеют право. Применили прогрессивную технологию QR. Имхо тут просто надо использовать и другие карты и другие способы оплат. Может если никто из QRом не будет пользоваться тоттогда они задумаются что не так с предлогаемым ними способом оплат
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 22:38

  Golf_streem написав:Подвязал карту к приложению Ашан.

Знову? viewtopic.php?p=5282837#p5282837

Крім того, Flamingo стверджує, що вас попереджають viewtopic.php?p=5276227#p5276227
klug
 
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  #<1 ... 1737173817391740
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