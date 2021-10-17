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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 жов, 2021 22:35
Ашан не подотчетен НБУ. Тут ничего не получится. Данная оплата идет просто как перевод, а не как с карты на карту. Потому что получатель не карт.счет а счет юрлица. Но об этом уже известно довольно давно. А то что владельцы кредиток могут при жтом попасть на комис... Ну это мало интересует ашан. Зачем-то им было выгодно реализовать прием платежей именно так. Как вы на это повлияете. Имеют право. Применили прогрессивную технологию QR. Имхо тут просто надо использовать и другие карты и другие способы оплат. Может если никто из QRом не будет пользоваться тоттогда они задумаются что не так с предлогаемым ними способом оплат
Додано: Нед 17 жов, 2021 22:38
Знову? viewtopic.php?p=5282837#p5282837
Крім того, Flamingo стверджує, що вас попереджають viewtopic.php?p=5276227#p5276227
Додано: Пон 18 жов, 2021 00:39
Додано: Пон 18 жов, 2021 00:40
Уважаемый адвокат Flamingo. Я свой вопрос на форуме задавал до того (Чет 19 сер, 2021 16:10), как получил официальный ответ от Ашана (1 окт 2021 г., 16:11):"Добрий день! Приносимо вибачення за тривалий розгляд вашого питання. Інформація про умови використання платежів щодо даного функціоналу, знаходиться на сайті
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