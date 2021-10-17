Ашан не подотчетен НБУ. Тут ничего не получится. Данная оплата идет просто как перевод, а не как с карты на карту. Потому что получатель не карт.счет а счет юрлица. Но об этом уже известно довольно давно. А то что владельцы кредиток могут при жтом попасть на комис... Ну это мало интересует ашан. Зачем-то им было выгодно реализовать прием платежей именно так. Как вы на это повлияете. Имеют право. Применили прогрессивную технологию QR. Имхо тут просто надо использовать и другие карты и другие способы оплат. Может если никто из QRом не будет пользоваться тоттогда они задумаются что не так с предлогаемым ними способом оплат
Уважаемый адвокат Flamingo. Я свой вопрос на форуме задавал до того (Чет 19 сер, 2021 16:10), как получил официальный ответ от Ашана (1 окт 2021 г., 16:11):"Добрий день! Приносимо вибачення за тривалий розгляд вашого питання. Інформація про умови використання платежів щодо даного функціоналу, знаходиться на сайті https://brand.auchan.ua/uk/editorial/services/visaQR . Відповідно, цю інформацію також будо додано і в мобільний додаток Ашан. Просимо вас вказати, скільки саме з вас списалось комісії, а також уточнити номер картки лояльності, щоб ми додали дану суму бонусами на вашу карту лояльності ". Этой фразой они признали то, что не предупреждали клиентов о возможном попадалове и только позже внесли эту инфу на всеобщее обозрение.
Уважаемый адвокат Flamingo. Я свой вопрос на форуме задавал до того (Чет 19 сер, 2021 16:10), как получил официальный ответ от Ашана (1 окт 2021 г., 16:11):"Добрий день! Приносимо вибачення за тривалий розгляд вашого питання. Інформація про умови використання платежів щодо даного функціоналу, знаходиться на сайті https://brand.auchan.ua/uk/editorial/services/visaQR . Відповідно, цю інформацію також будо додано і в мобільний додаток Ашан. Просимо вас вказати, скільки саме з вас списалось комісії, а також уточнити номер картки лояльності, щоб ми додали дану суму бонусами на вашу карту лояльності ". Этой фразой они признали то, что не предупреждали клиентов о возможном попадалове и только позже внесли эту инфу на всеобщее обозрение.
Уже двое хитросделанных известных нам юрлица,которые из покупку делают бордель это Новая Почта и Ашан...